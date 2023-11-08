Ростех разработал бесконтейнерный охотничий патрон из отечественных компонентов

Первая произведенная партия будет насчитывать 1 млн штук

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ростех в условиях дефицита охотничьих патронов разработал новый бесконтейнерный боеприпас с разряженным облаком дроби. Он выполнен полностью из отечественных компонентов. Как сообщили в госкорпорации, первая произведенная партия будет насчитывать 1 млн штук.

"Госкорпорация "Ростех" разработала новый бесконтейнерный патрон Igla bior для охоты с небольшого расстояния - до 25 м. Ключевой особенностью боеприпаса является более "разряженная" осыпь - облако дроби, поражающее цель. Ее диаметр больше по сравнению с контейнерным патроном, что дает существенное преимущество при выстреле с близкого расстояния", - сообщили там.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, после введения западных санкций российский рынок патронов испытывает дефицит, поскольку импортные классические и бесконтейнерные боеприпасы больше не продаются в России. При этом, по словам Оздоева, бесконтейнерные патроны востребованы у охотников в России.

"Наш новый боеприпас выполнен с использованием полностью отечественных компонентов и комплектующих. Он стал продолжением линейки бренда Igla. В настоящее время изделие проходит сертификацию на серийное производство. Планируемый объем первой партии составит 1 млн патронов", - привели его слова в пресс-службе.

В Ростехе пояснили, что дробь в бесконтейнерном патроне сразу выходит из ствола при выстреле, тогда как в контейнерном патроне пыж-контейнер (элемент между пороховым зарядом и дробью) после выхода из ствола продолжает полет вместе с дробью, затем дробовой снаряд покидает контейнер и начинает формироваться осыпь. Там также добавили, что использование качественной твердой дроби в новом патроне позволяет свести к минимуму количество деформируемых дробин.