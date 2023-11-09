9 ноября, 08:30
Военная операция на Украине

Силы РФ за сутки уничтожили скопление ВСУ у села Крынки и гаубицу М777

Как сообщили в оперативных службах Херсонской области, погибли 46 украинских военнослужащих, еще 2 ранены

ГЕНИЧЕСК, 9 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили гаубицу М777, скопления живой силы украинской армии в районе села Крынки и острова Алёшкинский, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка ВСУ, гаубица М777 с боекомплектом, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский", - сказал он. По его данным, на этом направлении потери ВСУ составили 46 погибших и 2 раненых.

В островной зоне уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему в районе населенного пункта Кизомыс, на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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