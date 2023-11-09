9 ноября, 15:39,
обновлено 9 ноября, 16:24
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря

Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Попытка ракетной атаки, по данным МО РФ, была пресечена около 17:40 мск

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ракетной атаки со стороны киевского режима, противокорабельная ракета "Нептун" уничтожена над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

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"9 ноября около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - сообщили там.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о том, что российские вооруженные силы уничтожили воздушную цель в акватории рядом с городом. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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