9 ноября, 19:04,
обновлено 9 ноября, 19:14

F-16 ВВС Израиля нанесли удары по позициям ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, трое сирийских военнослужащих получили ранения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Сирии в двух провинциях республики. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших нет", - сказал он.

Кулить добавил, что в провинции Латакия в результате сброса двух гранат с беспилотников, запущенных террористами из района населенного пункта Тардин, и снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных сил трое сирийских военнослужащих получили ранения.

По словам контр-адмирала, авиация так называемой коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. "За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - заключил Кулить. 

Теги:
СирияИзраиль
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