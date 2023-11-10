10 ноября, 08:01,
обновлено 10 ноября, 08:16

"Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке в Дубае крылатую ракету X-69

Также компания представит военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э)

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет с 13 по 17 ноября, новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, включая крылатую ракету Х-69, а также военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, а также лучший в мире боевой вертолет Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, доказавший свою эффективность в противодействии современной бронетехнике в реальных боевых условиях", - сказал Михеев.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта", представляемый на статической стоянке военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) многофункционален и успешно используется для решения широкого круга задач, в том числе для выполнения специальных операций и десантирования. Он способен перевести до 60 тонн груза на расстояние до 4 тыс. км, а 20 тонн - на 8,5 тыс. км.

В пресс-службе компании отметили, что на самолете установлена многоканальная оптико-электронная визирная система для определения площадок десантирования и контроля сброса грузов и десанта, а также бортовой комплекс обороны "Президент-С". Вместе с Ил-76МД-90А(Э) "Рособоронэкспорт" представит образцы различных парашютно-десантных систем, в том числе впервые на Ближнем Востоке - автоматизированную систему доставки грузов "Юнкер-ДГ-250".

Как информировали в пресс-службе "Рособоронэкспорта", боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, признанный международными экспертами лучшим вертолетом в своем сегменте рынка, в ходе демонстрационных полетов покажет посетителям выставки элементы пилотирования, доступные только для соосного вертолета: плоский разворот в сторону цели, перемещения вбок с большими скоростями и глубокое скольжение с отрицательным углом тангажа. 

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ОАЭРоссия
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