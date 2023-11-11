11 ноября, 11:05,
обновлено 11 ноября, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 ВСУ в районе города Запорожье

Cамолет Миг-29. AP Photo/ Alexander Ermochenko
Cамолет Миг-29
© AP Photo/ Alexander Ermochenko

По данным ведомства, российские военнослужащие также перехватили пять снарядов системы HIMARS и уничтожили 38 беспилотников противника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также ПВО перехвачено пять снарядов системы HIMARS и уничтожено 38 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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