МО РФ сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 ВСУ в районе города Запорожье

По данным ведомства, российские военнослужащие также перехватили пять снарядов системы HIMARS и уничтожили 38 беспилотников противника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также ПВО перехвачено пять снарядов системы HIMARS и уничтожено 38 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области", - сообщили там.