Военнослужащие РФ рассказали о бое на Днепре, где взяли в плен 11 морпехов ВСУ

Они назвали боестолкновения быстрыми и тяжелыми

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МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения российской группировки войск на херсонском направлении рассказали о том, как сорвали попытку высадки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и взяли в плен 11 украинских бойцов.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Арсланов в бою получил ранение.

"Командир взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый, не сказать что нудный, скоротечный. В ходе боя семь человек были взяты в плен, четыре человека сами сдались по концовке боекомплекта. Понимали, что уже все. <...> Командир с нами был до последнего в бою, был ранен, сейчас находится в госпитале. После всего происходящего мы узнали, что это 36-я бригада морской пехоты ВСУ", - сказал один из бойцов ВС РФ на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Другие бойцы мотострелковой роты отметили хладнокровие и уверенность Арсаланова и пожелали ему скорейшего выздоровления.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам.