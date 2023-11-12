МО РФ заявило, что Израиль нанес авиаудары по объектам в провинции Дераа

Никто не пострадал, сообщил замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Два истребителя F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля 12 ноября нанесли авиаудар по объектам в провинции Дераа в Сирии. Никто не пострадал, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"12 ноября с 03:32 до 03:35 [мск] два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Дераа. Пострадавших нет", - сказал Кулить.