Рязанское училище ВДВ отмечает 105-ю годовщину со дня основания

За годы своего существования училище выпустило более 50 тыс. командиров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отмечает 105-ю годовщину со дня основания. В Минобороны РФ отметили, что среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции.

"Сегодня свою 105-ю годовщину со дня образования отмечает один из самых прославленных военных вузов страны - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). В стенах училища осуществляется подготовка курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2023 году из стен училища выпустились более 350 лейтенантов, 11 из которых девушки, 14 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 114 человек с красным дипломом. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 38 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. В этом году в РВВДКУ поступили более 700 курсантов высшего образования и более 200 человек по программе среднего профессионального образования.

"Сегодня выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы России в зоне проведения специальной военной операции, являясь образцом мужества, отваги и героизма. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - отметили в военном ведомстве, добавив, что за годы своего существования училище выпустило более 50 тыс. командиров.

История училища началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были созданы одни из первых в истории курсы подготовки командиров Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1962 года в вузе проходит подготовка иностранных военнослужащих. В училище существует специальный факультет, предназначенный для их обучения. В настоящее время на нем обучаются курсанты из более 30 стран.