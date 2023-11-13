13 ноября, 03:07

Рязанское училище ВДВ отмечает 105-ю годовщину со дня основания

За годы своего существования училище выпустило более 50 тыс. командиров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отмечает 105-ю годовщину со дня основания. В Минобороны РФ отметили, что среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции.

"Сегодня свою 105-ю годовщину со дня образования отмечает один из самых прославленных военных вузов страны - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). В стенах училища осуществляется подготовка курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2023 году из стен училища выпустились более 350 лейтенантов, 11 из которых девушки, 14 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 114 человек с красным дипломом. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 38 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. В этом году в РВВДКУ поступили более 700 курсантов высшего образования и более 200 человек по программе среднего профессионального образования.

"Сегодня выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы России в зоне проведения специальной военной операции, являясь образцом мужества, отваги и героизма. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - отметили в военном ведомстве, добавив, что за годы своего существования училище выпустило более 50 тыс. командиров.

История училища началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были созданы одни из первых в истории курсы подготовки командиров Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1962 года в вузе проходит подготовка иностранных военнослужащих. В училище существует специальный факультет, предназначенный для их обучения. В настоящее время на нем обучаются курсанты из более 30 стран. 

Теги:
РоссияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация