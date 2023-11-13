13 ноября, 07:05
Международная выставка Dubai Airshow

ФСВТС выразила готовность обсудить сотрудничество по Checkmate во взаимовыгодных форматах

Истребитель Checkmate . Сергей Карпухин/ ТАСС
Истребитель Checkmate
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Легкий тактический самолет разработки компании "Сухой" в составе Объединенной авиастроительной корпорации впервые представили на авиасалоне МАКС-2021

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать сотрудничество по новому легкому тактическому самолету Checkmate с партнерами в различных форматах, представляющих взаимный интерес. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на выставке Dubai Airshow.

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Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Ожидается, что установочную партию истребителей произведут в 2026 году.

"По самолету Checkmate, можем сказать, что мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сообщили в ФСВТС.

Уточняется, что основные партнеры уже смогли ознакомиться с самолетом и ощутить себя пилотами в кабине.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию, в том числе более 180 летных аппаратов покажут свыше 1 400 производителей. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
© Информационное агентство ТАСС
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