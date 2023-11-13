13 ноября, 19:03
Кризис в Сирии

Истребители и дроны коалиции США за сутки дважды нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что эти инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки дважды нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-16 коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

По его словам, также за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Кроме того, Кулить сообщил, что в результате снайперского и минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований ранены двое сирийских военнослужащих. 

Теги:
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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