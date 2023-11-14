14 ноября, 10:54
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о продвижении сил РФ на 500-600 м у Пятихаток

Этот населенный пункт находится в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения за сутки продвинулись на расстояние 500-600 м от ранее занимаемых позиций в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Во вторник он информировал ТАСС, что силы РФ продвинулись на 200 м на васильевском направлении, взяв опорный пункт противника.

"Уточнение по Пятихаткам, по васильевскому направлению: наши ребята продвинулись на 500-600 м за сутки", - сказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
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