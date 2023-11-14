В Кабардино-Балкарии двух жителей посмертно наградили орденами Мужества

Награду вручили семьям военнослужащих Романа Саломахина и Михаила Безина

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Двух жителей Кабардино-Балкарии посмертно наградили орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Майского района республики.

"Сегодня глава местной администрации Татьяна Саенко передала государственную награду семьям наших военнослужащих - героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества награждены (посмертно) Роман Саломахин и Михаил Безин", - говорится в сообщении.

Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, защищая безопасность Отечества, отмечается в сообщении. "Гордимся и глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Имена наших воинов навсегда останутся в наших сердцах, в истории воинской славы Майского района, Кабардино-Балкарии и России", - добавили в администрации муниципалитета.