14 ноября, 12:51
Военная операция на Украине

В Кабардино-Балкарии двух жителей посмертно наградили орденами Мужества

Награду вручили семьям военнослужащих Романа Саломахина и Михаила Безина

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Двух жителей Кабардино-Балкарии посмертно наградили орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Майского района республики.

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"Сегодня глава местной администрации Татьяна Саенко передала государственную награду семьям наших военнослужащих - героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества награждены (посмертно) Роман Саломахин и Михаил Безин", - говорится в сообщении.

Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, защищая безопасность Отечества, отмечается в сообщении. "Гордимся и глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Имена наших воинов навсегда останутся в наших сердцах, в истории воинской славы Майского района, Кабардино-Балкарии и России", - добавили в администрации муниципалитета. 

Теги:
РоссияКабардино-БалкарияВоенная операция на Украине
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