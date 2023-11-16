16 ноября, 11:12, Военная операция на Украине МО РФ заявило о поражении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожье

По данным военного ведомства, ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 132 районах