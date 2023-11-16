МО РФ заявило о поражении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили в Запорожской области пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
"Поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области", - отмечается в сообщении.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 132 районах.