16 ноября, 11:12,
обновлено 16 ноября, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Запорожье

По данным военного ведомства, ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 132 районах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили в Запорожской области пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 132 районах. 

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