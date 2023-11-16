Украинский пленный рассказал, что ВСУ отправляли на левый берег Днепра с одним автоматом

По словам Александра Седоренко, его сослуживцы оказывались штурмовать позиции российских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 16 ноября. /ТАСС/. Украинских солдат отправили выполнять боевые задачи на левый берег Днепра в Херсонской области, дав каждому по одному автомату с четырьмя магазинами. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Седоренко, попавший в плен в Херсонской области.

"Задача была поставлена выгрузиться [на левый берег Днепра] и держать левый фланг. <…> [Силы РФ] начали накрывать артой и минометкой (вести огонь из артиллерии - прим. ТАСС), трое человек ушло под воду, два человека потеряли автоматы при выгрузке. <…> Когда мы переправлялись на левый берег, у нас из вооружения у каждого было по автомату и четыре магазина", - сказал он на видеозаписи, которую предоставили ТАСС оперативные службы Херсонской области.

После этого Седоренко с сослуживцами просидел всю ночь в подвале, утром к ним пришел человек, который должен был встретить на точке выгрузки. "Тем, кто без автоматов, сказали: "Уйдите отсюда, потому что вы без оружия". Они ушли, я их больше не видел", - отметил он. Пленный уточнил, что оставшимся поставили задачу штурмовать позиции РФ в лесополосе, но его сослуживцы отказались это делать, так как несколько мест нахождения ВСУ на их пути были подорваны снарядами российских военных. По словам Седоренко, там были и раненые, и погибшие украинские военнослужащие.

До призыва в армию Седоренко работал на шахте. "Хотел добить стаж - у меня семнадцать с половиной лет стажа. Пошел устраиваться на работу, сказали, что в военкомате надо взять справку. Пошел в военкомат - дали повестку и оформили мне призыв, хотя у меня пять профзаболеваний", - добавил он.

Седоренко отметил хорошее отношение к украинским военнопленным. "Давали воды, кофе, нормально разговаривали <…>. Хочу сказать, что мы, все славяне, должны быть вместе. Что вся эта война должна прекращаться. Я украинец, я люблю Украину. Русские для меня никогда не были врагами. Ни русские, ни белорусы", - добавил он.

Как ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на левом берегу Днепра сейчас находится около полутора рот ВСУ на участке от железнодорожного моста до Крынок. Соединения российской группировки войск "Днепр" сумели заблокировать в Крынках переправившиеся на левый берег подразделения украинских войск. Губернатор сообщил, что силы РФ в Херсонской области ежедневно берут в плен группы от 2-3 до 11-13 солдат ВСУ. По информации Сальдо, за последние два-три дня общие потери украинской армии составили около 100 военных.