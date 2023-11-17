МО РФ сообщило о трех сбитых за неделю украинских МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 2 управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю сбили три украинских Миг-29 в ходе воздушных и противовоздушных боев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили "22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 2 управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов".