18 ноября, 10:14

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Вишакхапатнам

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Стоянку запланировали до 20 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам, стоянка запланирована до 20 ноября. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия. Стоянка российских кораблей в порту Вишакхапатнам запланирована до 20 ноября", - отметили там.

В отделе информационного обеспечения уточнили, что в главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия. 

Теги:
ИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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