МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на аэродроме "Лозоватка"

По данным ведомства, противник также потерял два арсенала вооружений в Киевской и Житомирской областях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лозоватка в Днепропетровской области, два арсенала боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области разбиты два арсенала боеприпасов ВСУ. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также в районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ.