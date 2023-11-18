18 ноября, 10:34,
обновлено 18 ноября, 10:55
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на аэродроме "Лозоватка"

По данным ведомства, противник также потерял два арсенала вооружений в Киевской и Житомирской областях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад авиационных боеприпасов на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лозоватка в Днепропетровской области, два арсенала боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области разбиты два арсенала боеприпасов ВСУ. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также в районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ. 

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