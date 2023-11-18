МО РФ заявило о шести обстрелах боевиками позиций правительственных войск в Сирии за сутки

В частности, в Идлибе зафиксировали четыре обстрела, отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Боевики в Сирии за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции правительственных войск республики в идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал он.

Кулить добавил, что за сутки проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно, в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Телль-Сутайх-Шарик и обратно. "Продолжено осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - заключил контр-адмирал.