18 ноября, 19:05
Кризис в Сирии

Самолеты и БПЛА коалиции пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской коалиции за прошедшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал он.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил Кулить. 

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