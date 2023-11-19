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Военная операция на Украине

Десять артиллерийских полков и бригад получили наименование "гвардейские" за время СВО

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Ракетные войска и артиллерия участвуют в спецоперации с первых дней, напомнили в Минобороны России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Десять артиллерийских полков и бригад Вооруженных сил РФ получили наименование "гвардейские" за время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в годовщину Дня ракетных войск и артиллерии.

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Ежегодно 19 ноября в ВС России отмечается памятная дата - День ракетных войск и артиллерии. Он отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

"За время проведения специальной военной операции 10 артиллерийских полков, артиллерийских бригад и ракетных бригад получили почетное наименование "гвардейские". Два соединения удостоены ордена Кутузова. В свой профессиональный праздник артиллеристы и ракетчики находятся на огневых позициях, стартовых позициях, продолжая выполнять задачи, которые поставлены перед ними", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что дата праздника была учреждена 79 лет назад за большие заслуги артиллерии в Сталинградской битве. "Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне, операция получила название "Уран" и стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что современные ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск. "В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в СВО. Это системы залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"). Также в артиллерийские подразделения продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С", - сообщили в военном ведомстве.

"Ракетные войска и артиллерия участвуют в специальной военной операции с первых дней. Ракетчики и артиллеристы с честью и достоинством исполняют свой долг. Ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в СВО в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени", - заключили в Минобороны РФ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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