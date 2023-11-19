В Перми открыли памятник конструктору артиллерийских систем Калачникову

Всего под руководством Калачникова создали 20 изделий оборонного назначения, 12 из них приняли на вооружение, в частности, их используют в зоне СВО

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Памятник конструктору артиллерийских систем Юрию Калачникову, разработавшему "Ураган" и "Смерч", открыли в Перми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня знаменательный день - мы открываем памятник Юрию Николаевичу Калачникову. Во многом благодаря его организаторской способности развивался Мотовилихинский завод, создавались системы вооружения, залпового огня, которые на сегодняшний день стоят на страже рубежей нашей родины. Наш долг - увековечить его имя, и этот бюст является той малой частью, что мы должны сделать для этого выдающегося человека", - сказал он на церемонии открытия памятника губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, добавив, что Калачников, помимо прочего, является и основателем пермской инженерной школы.

Юрий Калачников (1928-1998) был главным конструктором пермских Мотовилихинских заводов. Он возглавлял разработку артиллерийского вооружения нового поколения, под его руководством разработали боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня "Ураган" и "Смерч", артиллерийскую часть 240-мм первого в мире самоходного миномета "Тюльпан", семейство 120-мм артиллерийских орудий "Нона", 152-мм буксируемую пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и ее вариант - артиллерийскую часть 2А37 для самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Всего под руководством Калачникова создали 20 изделий оборонного назначения, 12 из них приняли на вооружение. Артиллерийские орудия и РСЗО, разработанные Калачниковым, и сегодня используются в рамках СВО.