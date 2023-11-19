19 ноября, 10:56,
обновлено 19 ноября, 11:04
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о гибели 145 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Украинская армия также потеряла два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 145 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"Общие потери противника составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения Восточной группировки войск во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. 

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