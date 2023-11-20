20 ноября, 11:05,
обновлено 20 ноября, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении поражения двум бригадам ВСУ в районе населенного пункта Вербовое

В ведомстве сообщили, что противник потерял до 20 военных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, противник потерял до 20 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что всего на этом направлении уничтожено до 20 военнослужащих и 2 автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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