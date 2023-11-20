20 ноября, 19:02
Кризис в Сирии

Самолеты коалиции четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить, в городе Алеппо провели гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающемуся населению выдали продовольственные наборы общим весом 1,6 тонны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Истребители F-15 проамериканской коалиции за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей F-15 "коалиции", - сказал он.

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, отметил Кулить.

Контр-адмирал также добавил, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в городе Алеппо, в ходе которой нуждающемуся населению выдали продовольственные наборы общим весом 1,6 тонны. 

Теги:
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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