Экипажи российских Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса. В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. "Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях", - заключили в военном ведомстве.

Об истребителе-бомбардировщике Су-34

Су-34 (по кодификации НАТО - Fullback, "Защитник") - фронтовой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Может эффективно наносить удары в условиях противодействия противника, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, с применением различных средств поражения.

Дальность полета (без дозаправки) - 4 500 км, с дозаправкой - 7 000 км. Боевой радиус действия - до 1 100 км. Практический потолок - 14 650 м. Взлетный вес - 45 тонн. Максимальная боевая нагрузка - 8 тонн. Максимальная скорость - 1 900 км/ч. Экипаж - два человека.

На штатном вооружении истребителя 30-миллиметровая автоматическая пушка ГШ-301. На 12 пусковых устройствах могут размещаться: корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500; свободнопадающие бомбы калибров 100 кг и 250 кг; неуправляемые авиационные ракеты С-8, С-13 и С-25; управляемые ракеты "воздух - поверхность" С-25Л, Х-25, Х-29, Х-31, Х-35; противокорабельные ракеты 3М80; управляемые ракеты класса "воздух - воздух" малой дальности Р-73 и средней дальности Р-27 и РВВ-АЕ.