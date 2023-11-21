21 ноября, 03:05

Артиллеристы ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ под Соледаром

ТАСС, 21 ноября. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" артиллеристов ВДВ Вооруженных сил РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Расчетом беспилотных летательных аппаратов тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт (КНП) украинских националистов. Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам Тульского соединения ВДВ для их уничтожения. Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц „Гвоздика“ уничтожили КНП ВСУ вместе с личным составом, находящимся в нем", - сказано в сообщении.

Кроме того, российские десантники севернее Артемовска в ДНР уничтожили большую группу бойцов ВСУ с помощью РСЗО "Град". 

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