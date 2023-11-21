21 ноября, 19:16

Истребители коалиции за сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. 

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СШАСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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