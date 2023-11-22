"Русские витязи" перебазировались в Кубинку после участия в авиашоу в Дубае

В рамках авиасалона летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самолеты авиагруппы "Русские витязи" завершили перебазирование в подмосковную Кубинку после участия в летной программе в рамках Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" завершила перебазирование в подмосковную Кубинку после участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2023, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Перелет проходил с одной промежуточной посадкой", - говорится в сообщении.

В рамках авиасалона летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа - петля Нестерова, бочка, вираж на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики прошли мимо зрителей на предельно малых скоростях на истребителях Су-35С.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает участие в выставке с 1993 года.