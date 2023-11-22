22 ноября, 13:13

Шойгу прибыл в Белоруссию для участия в заседании советов глав МИД и МО стран ОДКБ

© Наталья Таланова/ ТАСС

На заседании, в частности, обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, сообщили в Минобороны РФ

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, где в среду состоится совместное заседание советов министров иностранных дел и министров обороны, комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщило российское военное ведомство.

"На заседании будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности, [будут] представлены приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Также будут "рассмотрены документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава Войск (Коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения", информирует оборонное ведомство РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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