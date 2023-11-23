23 ноября, 11:04,
обновлено 23 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 50 военных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в минувшие сутки отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Общие потери противника за сутки на купянском направлении составили до 50 военных, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области", - проинформировали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в министерстве. 

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