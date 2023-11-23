МО РФ сообщило об отражении атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 50 военных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в минувшие сутки отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Общие потери противника за сутки на купянском направлении составили до 50 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области", - проинформировали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в министерстве.