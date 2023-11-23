МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

По данным военного ведомства, также сбили 24 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины (ВСУ) и 24 беспилотных летательных аппарата противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Коме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое Запорожской области, Пески, Марькинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Золотаревка и Верхнекаменка Луганской Народной Республики", - сообщили там.

В военном ведомстве РФ отметили, что всего с начала СВО уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 119 беспилотников, 442 украинских зенитных ракетных комплекса, 13 564 танка и другие боевые бронированные машины, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7 163 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 530 единиц специальной военной автомобильной техники.