23 ноября, 11:04,
обновлено 23 ноября, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

По данным военного ведомства, также сбили 24 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины (ВСУ) и 24 беспилотных летательных аппарата противника, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Коме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое Запорожской области, Пески, Марькинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Золотаревка и Верхнекаменка Луганской Народной Республики", - сообщили там.

В военном ведомстве РФ отметили, что всего с начала СВО уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 119 беспилотников, 442 украинских зенитных ракетных комплекса, 13 564 танка и другие боевые бронированные машины, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7 163 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 530 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация