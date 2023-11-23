23 ноября, 11:05,
обновлено 23 ноября, 11:19
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил (ВСУ) и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника в 112 районах. 

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