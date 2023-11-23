23 ноября, 11:10
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих на этом направлении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровки в ДНР. Противник потерял до 95 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что общие потери ВСУ составили "до 95 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля", а в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артустановки М109 Paladin производства США, Krab производства Польши и Caesar производства Франции.

В Минобороны РФ также сообщили, что противнику нанесено огневое поражение в районе Серебрянского лесничества. 

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