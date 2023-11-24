Поразить цель быстро и в любой ситуации: как готовят снайперов к работе в зоне СВО

Плотность боев в ходе специальной военной операции диктует новые условия российским снайперам. На донецком направлении им приходится отказываться от привычных подготовленных позиций, работать порой "с колес" и на более близких дистанциях, иногда ультракоротких — менее 300 м. Корреспондент ТАСС побывал на одном из полигонов, где готовят метких стрелков, и выяснил, кого берут в снайперы, какие у них есть приметы и как изменилась их тактика

Кого берут в снайперы

Боец с позывным Белый пришел в войска недавно, но за короткое время оформил внушительный послужной список. Теперь он служит в качестве снайпера-инструктора на одном из полигонов, где передает навыки прибывающему пополнению.

"На нашем направлении учат снайперов правильной лежке, стрельбе, маскировке. Хорошо стрелять — недостаточно, у специалиста должна быть хорошая физическая подготовка. Навыки передают ребята, которые наработали собственный опыт в боях", — рассказал Белый.

Обучение на полигоне ведется не только на таких стандартных винтовках, как ставшая легендой снайперская винтовка Драгунова (СВД), но и на высокоточном и крупнокалиберном оружии. Однако кандидаты для работы на "высокоточке" отбираются дополнительно.

Оружие снайпера Одним из основных вооружений снайпера является СВД — снайперская винтовка Драгунова. Она была разработана в конце 1950-х — начале 1960-х годов и в 1963 году поступила на вооружение Советской армии вместе со штатным оптическим прицелом ПСО-1. Дальность прямого выстрела составляет от 350 до 640 м, дальность прицельной стрельбы — от 1 200 до 1 300 м, вместимость магазина — 10 патронов. По данным открытых источников, сегодня винтовка стоит на вооружении более 30 стран мира, массово используется в Вооруженных силах РФ. На замену легендарной СВД создана снайперская винтовка Чукавина, которая уже проходит "обкатку" в спецоперации. Для работы на дальних дистанциях снайперы используют в спецоперации крупнокалиберные винтовки МЦ 567, АСВК "Корд", изделия компаний Lobaev Arms, ORSIS, BespokeGun и других. Они применяются в связке с прицелами высокой кратности, также возможна установка приборов ночного видения и тепловизоров. Показать ещё

"Первое и ключевое требование к тем, кто будет использовать высокоточную винтовку, — это желание обучаться. Потому что здесь гораздо больше нюансов — расчеты, поправки… Чтобы в цель попасть, нужно время, причем буквально, поэтому снайпер должен быть выносливым и иметь соответствующую физическую подготовку", — добавил он.

Отбор снайперов среди нового пополнения производится сразу по прибытии в зону проведения специальной военной операции. Предпочтение отдается охотникам и биатлонистам, то есть тем, у кого уже базово наметан глаз и есть основные навыки.

Боец с позывным Руха оказался среди тех, кто по распределению попал в снайперы, поэтому находится под постоянным контролем инструктора.

"Ежедневно идет работа с винтовками, чистка, пристрелка. <….> Все моменты касаемо службы, они доносятся максимально быстро и понятно", — рассказал он, добавив, что особое внимание уделяет работе со своим телом — выдержке и концентрации.

© Валерий Стурит/ ТАСС

Ситуативная тактика

Рассказывая о службе, инструктор Белый поделился наработками, которые были добавлены в тактику подразделений с начала СВО. Одной из них стал "снайперский террор" — массовый снайперский выход для подавления сопротивления противника перед заходом на его позиции основных сил.

"Традиционно выходим двойками — один снайпер, один прикрывающий. Но последнее время мы выходили в два снайпера. А вообще можно и втроем, и вчетвером выйти, устроить "снайперский террор". Это когда вы "кошмарите" какую-то позицию в четыре, в шесть стволов. Например, перед штурмом", — добавил он.

Другой снайпер с позывным День (на службе с 2014 года) поделился личной традицией: в день выхода на боевую задачу он утром оставляет щетину. С корреспондентом ТАСС стрелок говорит гладко выбритым — опыт "молодому поколению" он передает в свободное от боевой работы время.

"Мы все между собой стараемся делиться боевым опытом, потому что он бесценен. Один человек даже за всю жизнь не может все факторы, все моменты учесть. Для этого мы и собираемся на обучении, собираемся на сборы, чтобы поделиться какими-то нововведениями, новыми изобретениями, которые поступают к нам. Это традиционно и обязательно", — рассказал День.

Он также отметил, что тактика в нынешнем конфликте существенно изменилась и зачастую приходится работать на ультракоротких дистанциях, которые не превышают и 300 м. Также приходится отказываться от специально оборудованных позиций — снайперских лежек, что связано с увеличившимся темпом боевых действий.

© Александр Полегенько/ ТАСС

"Не всегда работаем из традиционной снайперской лежки, зачастую приходится стрелять из неудобных положений или вообще неожиданно вступать в бой. Также часто бывают боестолкновения, неожиданные и по рельефу местности, приходится работать в тех условия и в тех предметах, которые находятся рядом. Приспосабливаемся", — отметил он, добавив, что основная причина всех перемен — жесткий цейтнот, в котором приходится работать.

Вспомнил День и странные истории, связанные с поведением противника. Так, по его словам, однажды после практически фатального поражения цель продолжила двигаться. Снайпер предположил, что это связано с психотропными веществами. А вот тактика ВСУ бывалого военного уже полтора года не удивляет совсем — они остановились в своем развитии.

"Я не заметил, что противник как-то улучшает свои навыки. Как в начале СВО они использовали дроны, снайперские пары, отвлекающие маневры, все то же самое остается и сейчас. Они остановились в своем развитии. Стандарты НАТО проявились в самом начале СВО, когда мы в Мариуполе с ними столкнулись. Сейчас та стадия, когда они считают, что они уже все умеют, и это, можно сказать, начало процесса деградации", — подытожил он.

Валерий Стурит