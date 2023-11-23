23 ноября, 19:01
Кризис в Сирии

Истребители коалиции США за сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции также зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, отметил он, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинции Идлиб. 

Теги:
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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