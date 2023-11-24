24 ноября, 06:19

Тероборона Белгородской области получила модифицированные бронежилеты "Оберег"

По данным Ростеха, в максимальной комплектации один бронежилет весит 9,4 кг

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Защищающие приграничные районы Белгородской области территориальная оборона и добровольцы получили модифицированные облегченные бронежилеты "Оберег" разработки тульского завода "Октава" (в составе "РТ-Капитала" входит в Ростех). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"На вооружение теробороны поступила модифицированная модель "Оберега". Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б-32", - сообщили в Ростехе.

По данным госкорпорации, модифицированный "Оберег" в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты превышает 76 кв. дм.

"Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно. Запрос на этот продукт растет, поэтому объем его выпуска в следующем году вырастет кратно", - привели в Ростехе слова генерального директора предприятия Павла Павленко.

О разработке более легкой версии бронежилета "Оберег", не уступающей по прочности базовой, Павленко сообщил в первом выпуске проекта Ростеха "Наш краш", опубликованном накануне. 

Теги:
РоссияТульская областьБелгородская область
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