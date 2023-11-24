24 ноября, 06:50

Саратовским контрактникам продлили срок единовременной выплаты на 2024 год

Ее размер составляет 50 тыс. рублей

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. В Саратовской области продлили на 2024 год срок единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей для жителей, заключивших контракт на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Жители Саратовской области, заключившие контракт на военную службу, в 2024 году также получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на внесенные в постановление правительства изменения.

Выплата придет автоматически на зарплатный счет. Списки предоставят пунктом отбора на военную службу Саратова. В случае, если контракт заключил мобилизованный - командирами воинских частей.

Единовременную выплату контрактникам из Саратовской области ввели в марте 2023 года. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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