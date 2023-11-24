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обновлено 24 ноября, 12:58
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об улучшении положения на переднем крае на купянском направлении

По данным ведомства, войска России за неделю отразили 13 атак ВСУ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Войска РФ за неделю отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Нанесено огневое поражение шести бригадам ВСУ в Харьковской области, в том числе в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов: Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии", - сообщили в военном ведомстве. 

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