24 ноября, 14:34

В Главном храме Вооруженных сил РФ прошла панихида по Суворову в его день рождения

Службу провел ключарь ГХВС Александр Солдатенков

МОСКВА, 24 ноября. / ТАСС/. Панихида по великому российскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову прошла в его день рождения в Главном храме Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"24 ноября, в день рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, в Главном храме Вооруженных сил России отслужена панихида. Службу провел ключарь ГХВС отец Александр Солдатенков, на службе присутствовали военнослужащие ВС РФ и прихожане храма", - говорится в сообщении.

"Суворов был истинным православным христианином и обладал высокими моральными качествами. Для солдат он был наставником не только в военном искусстве, но и в деле духовного окормления. Воспитывая христолюбивое воинство, Суворов за каждого солдата чувствовал личную ответственность. Упование на Бога и предание исходов сражений в его руки вели Суворова от одной победе к другой", - приводит ведомство слова начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олега Веселкова

В Минобороны РФ напомнили, что именно Суворов стал основоположником российской военной теории. Он был награжден всеми известными российскими орденами того времени, а также семью иностранными. 

Теги:
РоссияСуворов, Александр Васильевич
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