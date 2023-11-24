Авиация коалиции США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Вадим Кулить, представители ЦПВС провели две гуманитарные акции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15 и двумя парами истребителей Rafale коалиции", - заявил он. Также были зафиксированы три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кулить добавил, что представители ЦПВС за сутки провели две гуманитарные акции - в населенном пункте Баннан провинции Алеппо и в населенном пункте Дилли провинции Деръа. В ходе акций населению выданы 5,6 тонны гуманитарной помощи.

В идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).