27 ноября, 02:11
Военная операция на Украине

Разведчики ВС РФ при помощи дронов-камикадзе уничтожили пункты дислокации ВСУ

Группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Расчеты дронов-камикадзе Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили пункты временной дислокации и опорники Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. <…> Данная разведгруппа во время выполнения боевой задачи на этот раз скорректировала огонь артиллерии за линией боевого соприкосновения для поражения выявленных целей, а также своими силами с помощью дронов-камикадзе уничтожила пункты временной дислокации и опорники ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге все цели были достигнуты, группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. Также Министерство обороны РФ опубликовало видеоинтервью с разведчиком с позывным Фрол. Он рассказал, что после прохождения военной службы по призыву и подписания контракта был направлен в специальный центр по подготовке операторов БПЛА, где его научили управлять дронами как для ведения разведки, так и для нанесения огневого воздействия.

"Используем квадрокоптеры, дроны FPV-камикадзе, также у нас есть "Суперкамы", "Орланы". У нас есть специалисты, инженеры, они сами делают снаряды, которые мы крепим на дроны и наносим огневое поражение. Каждый дрон, он по-своему хорош, у каждого свои технические характеристики", - рассказал Фрол. 

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