Десантники захватили опорный пункт ВСУ севернее Артемовска

ТАСС, 29 ноября. Российские десантники захватили опорный пункт украинских войск севернее Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника, захватили опорный пункт ВСУ и закрепились на нем, уничтожив при этом личный состав обороняющегося противника", - говорится в сообщении.

Перед штурмом по опорному пункту был нанесен артиллерийский удар, после чего под прикрытием бронегруппы и артиллерии подразделения десантников пошли на штурм.