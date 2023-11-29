Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили до 250 военнослужащих и 5 танков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении за прошедшие сутки до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 250 военнослужащих, 5 танков и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО "Град", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.