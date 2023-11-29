МО РФ сообщило о нанесении поражения живой силе трех бригад ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 55 военных

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каменского и Работина Запорожской области, противник потерял до 55 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.