МО РФ сообщило о поражении двух бригад ВСУ в ДНР

Противник потерял до 160 военных, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и РСЗО "Град"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Антоновки и Никольского в ДНР, противник потерял до 160 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Угледар, Антоновка и Никольское Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника за сутки составили до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град".

