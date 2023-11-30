МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении атаки ВСУ

Противник потерял до 250 бойцов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки на краснолиманском направлении. Противник потерял до 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля".