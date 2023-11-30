В ЦПВС заявили, что США искусственно затягивают выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций правительственных войск республики со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американские власти намеренно затягивают выход беженцев из лагеря беженцев Эр-Рукбан, находящегося в оккупированном США сирийском районе с тяжелой гуманитарной обстановкой Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он указал на неблагополучную обстановку и в самом лагере. "Властями Сирийской Арабской Республики обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (двух женщин и трех детей), которые рассказали о тяжелой гуманитарной ситуации в указанном районе. США по-прежнему демонстрируют неготовность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии, продолжая искусственно затягивать процесс выхода беженцев", - сообщил он.

Кроме того, отметил замруководителя центра, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): два в провинции Идлиб и один в провинции Алеппо.

Как добавил Кулить, также в результате снайперского огня боевиков по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-Мухох провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий.