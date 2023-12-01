Источник: четыре флота вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ

По данным собеседника агентства, Каспийская флотилия также теперь подчиняется Николаю Евменову

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) России вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к силовым структурам России.

"Четыре флота и Каспийская флотилия 1 декабря, когда в МО РФ начался новый учебный год, вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ", - сказал он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До последнего времени Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении соответствующих военных округов, Северный флот (СФ) являлся объединенным стратегическим командованием (ОСК) и имел статус военного округа.

По словам собеседника агентства, сухопутные силы и армия ВВС и ПВО, находившиеся в зоне ответственности СФ в четырех регионах севера России, будут переданы в состав формирующегося Ленинградского военного округа (ЛВО).

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило лишить СФ статуса межвидового ОСК с передачей некоторых регионов из его зоны ответственности в ведение ЛВО. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина был опубликован 8 октября, он подготовлен в рамках исполнения, в частности, решения главы государства о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.