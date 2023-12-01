Путин присвоил фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский"

Глава государства отметил героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении фрегату "Адмирал Макаров" почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить фрегату "Адмирал Макаров" почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: гвардейский фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в указе.

Фрегат входит в состав Черноморского флота России.